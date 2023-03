ING: overnamebod op Ordina kan oplopen tot 5,65 euro per aandeel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Een overnamebod op Ordina zal tussen de 5,01 en 5,65 euro per aandeel uitkomen. Dit denkt ING, nadat het IT-bedrijf woensdagmiddag melding maakte van verschillende partijen die interesse hebben in een overname van Ordina. ING ziet als mogelijke koopkandidaat een strategische partij die de marges met Ordina aan boord kan verhogen en synergievoordelen kan behalen. Maar opwaarts operationeel potentieel in combinatie met de goedgevulde kas van Ordina, zal ook private equity aantrekken, denkt analist Marc Zwartsenburg. Ordina verkeert namelijk in uitstekende conditie met een stabiel groeivooruitzicht. ING heeft een koopadvies voor het aandeel Ordina met een koersdoel van 4,80 euro. De koers van het aandeel noteerde donderdag op een groen Damrak 3,8 procent hoger op 4,75 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.