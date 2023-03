'Credit Suisse versterkt balans'

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse bank Credit Suisse zet een goede stap met een lening van de Zwitserse centrale bank en het plan om obligaties in te kopen die ver onder water staan, waarmee de bank zijn balans versterkt. Dat stelde analist Corné van Zeijl van Actiam in een commentaar tegen ABM Financial News.

"Op papier is het een mooie stap, die bijdraagt aan de solvabiliteit." Of het genoeg is om de rust te laten terugkeren, is afwachten. "Angst rond banken is emotie", aldus Van Zeijl. "Je kunt er geen cijfer op plakken en dus ook nooit bepalen of het genoeg is."

Door de onrust is de waarde van de obligaties sterk gedaald. Als Credit Suisse die obligaties ruim onder de nominale waarde kan kopen, dan boekt de bank een mooie winst die het eigen vermogen versterkt en de balans verstevigt. De bank wil voor maximaal 3 miljard frank aan obligaties terugkopen.

En als de koers van de obligaties hierdoor weer snel stijgt, dan is de paniek weer weg en is het doel ook bereikt. "Dan is het ook goed", aldus Van Zeijl.

Van Zeijl wijst op de elektronische handel op Wall Street waar het aandeel Credit Suisse inmiddels weer ruim 5 procent hoger staat, na de koersval van woensdag.