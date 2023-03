Air France-KLM betaalt Franse banklening terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft woensdag de laatste 2,5 miljard euro van een door de Franse staat gegarandeerde banklening terugbetaald. Dit meldde de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij woensdag nabeurs. Frankrijk stond tijdens de coronacrisis garant voor een banklening van in totaal 4 miljard euro. Daarvan stond dus nog 2,5 miljard euro open. "De solide kaspositie in combinatie met de opbrengst van 1 miljard euro van een duurzame obligatie uitgegeven in januari 2023”, maakte de terugbetaling mogelijk. Dit zal volgens het luchtvaartbedrijf bijdragen aan de verbetering van het schuldprofiel en het verminderen van de financieringskosten. Bron: ABM Financial News

