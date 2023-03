TIE breidt contract met SPAR uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft het contract met SPAR Holding uitgebreid. Dit maakte TIE dinsdagochtend bekend. Het bestaande contract wordt vervangen door een nieuw vijfjarig contract met een waarde van 479.000 euro. Naast een verdere digitalisering via het zogeheten FLOW-platform van TIE Kinetix, krijgt SPAR ook toegang tot de zogeheten KPI-dashboard van TIE. Bron: ABM Financial News

