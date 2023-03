Jefferies verlaagt koersdoel Galapagos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 43,70 naar 37,70 euro, met een onveranderd Houden advies. Aanleiding voor het verlagen van het koersdoel was de aankondiging dat de piekomzet voor Jyseleca geen 500 miljoen maar slechts 400 miljoen euro zal bedragen. De Amerikaanse zakenbank heeft op basis hiervan ook de prognoses voor heel Galapagos verlaagd. Het mislukken van de fase 3 DIVERSITY-studie waarbij filgotinib (Jyseleca) voor de behandeling van de ziekte van Crohn werd onderzocht, speelde eveneens een rol. Jefferies is anderzijds iets positiever over '5201 in rrCLL, na het zien van de eerste data over het toedienen van zowel de lage als de gemiddelde dosis. Het is nu wachten op aanvullende gegevens die medio 2023 worden verwacht. Het aandeel Galapagos sloot maandag op 35,91 euro, een plus van 1,8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.