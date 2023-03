Heineken krijgt groen licht voor overname Zuid-Afrikaans Distell Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Bierbrouwer Heineken heeft van de Zuid-Afrikaanse mededingingsautoriteiten toestemming gekregen voor de overname van het Zuid-Afrikaanse drankenconcern Distell, waarmee nu alle benodigde goedkeuringen binnen zijn. Dit maakte Heineken donderdag bekend. Dit maakt volgens Heineken de weg vrij voor de opzet van een regionaal Afrikaans drankenconcern met een dominante positie. Heineken maakte in november vorig jaar bekend dat het Distell wilde inlijven. Daarnaast wilde de Amsterdamse brouwer ook een belang van 25 procent nemen in Namibia Breweries. Beide participaties moeten dan worden gecombineerd met Heineken South Africa in een nieuw concern. Heineken investeert in totaal circa 2,4 miljard euro in de nieuwe onderneming en krijgt een belang van 65 procent. Dit jaar zal de deal al een paar procent aan de winst van Heineken bijdragen. Aandeelhouders van Distell waren eerder al akkoord met de transactie en de toezichthouder in Namibië eveneens. Bron: ABM Financial News

