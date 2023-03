Positieve outlook Volkswagen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Volkswagen

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen is positief over het lopende boekjaar en verhoogt het dividend na een positief 2022. Dit meldde de Duitse autofabrikant vrijdagmiddag. Volkswagen rekent op een omzetgroei van 10 tot 15 procent in 2023 en verwacht zo'n 9,5 miljoen voertuigen af te leveren. Het bedrijf verwacht daarbij ook dat de problemen in de aanvoerketen in de loop van het jaar zullen afnemen. Volkswagen stelt over 2022 een dividend voor van 8,70 euro per aandeel, wat een stijging van 1,20 euro betekent ten opzichte van een jaar eerder. In 2022 behaalde Volkswagen een nettowinst van 15,84 miljard euro, van 15,43 miljard euro een jaar eerder. De omzet steeg afgelopen jaar met 12 procent naar ruim 279 miljard euro. Het aandeel noteert vrijdag na het verschijnen van de cijfers ruim 8 procent in de plus. Bron: ABM Financial News

