Beursblik: cijfers UMG geruststellend voor lange termijn

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Universal Music Group zijn geruststellend voor de lange termijn. Dit concludeerde ING naar aanleiding van de cijfers, die donderdag nabeurs verschenen. De analisten zijn vooral te spreken over "het vertrouwen van het management in de ruim 1 procent margeverhoging dit jaar, gecombineerd met met de veel betere vrije kasstroom-generatie en het hogere dividend." UMG rekent erop dat de aangepaste EBITDA-marge dit jaar zeker 1 procent hoger uitkomt dan de 20,6 procent in 2022, waar de consensus rekent op 21,4 procent, aldus ING. ING wees verder op het nieuwe beloningsbeleid (LTIP) van UMG, waarmee het feitelijk 100 miljoen euro aan kosten kan gaan besparen. De aandelenverwatering van 5 procent in de komende 5 jaar is geen verrassing en was al bekend. De analisten zijn tot slot ook te spreken over de vrije kasstroom en het dividend, dat met 0,51 euro aan de hoge kant is ten opzichte van de 0,40 euro waar de consensus op rekende. ING heeft een koopadvies op UMG en een koersdoel van 26,00 euro. Het aandeel noteerde vrijdag ruim 3 procent lager in Amsterdam op 21,55 euro. Bron: ABM Financial News

