Beursblik: solide resultaten CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft over 2022 solide resultaten overlegd, waarbij de vraag profiteerde van structurele aanjagers. Dit oordeelden analisten van UBS vrijdag. De huurinkomsten stegen met 38 procent tot 452 miljoen euro, waar de consensus mikte op 450 miljoen euro. De aangepaste EPRA-winst per aandeel steeg tot 0,61, waar de consensus mikte op 0,60 euro per aandeel, terwijl CTP voor 2023 een winst voorziet van 0,72 euro per aandeel. De outlook ligt daarmee in lijn met de consensus, zo merkte UBS op. UBS heeft een koopadvies op CTP met een koersdoel van 15,00 euro. Het aandeel daalde vrijdagochtend met 0,2 procent tot 12,82 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.