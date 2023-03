Recordcijfers voor Hydratec Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Hydratec Industries

(ABM FN-Dow Jones) Hydratec Industries heeft een recordjaar achter de rug. Dit bleek donderdagavond uit de cijfers van de Amersfoortse onderneming. De omzet steeg in 2022 met 10 procent naar een recordbedrag van 283 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daalde met 1 procent, maar de nettowinst liep op met 5 procent naar bijna 16 miljoen euro. Per aandeel steeg de winst van 11,70 naar 12,31 euro. Aandeelhouders kunnen over 2022 een dividend tegemoet zien van 6,00 euro per aandeel. Outlook Hydratec stelde donderdag het jaar 2023 goed te zijn begonnen. Door de goede marktposities denkt Hydratec de inflatie te kunnen doorberekenen, eventueel met een vertraging. "Wij verwachten in 2023 geen wijzigingen in ons personeels-, investerings- en financieringsbeleid. Wel zullen we kritisch blijven kijken naar activiteiten die onvoldoende bijdragen. Zo zijn we voornemens de vestiging in Hellevoetsluis te sluiten en de winstgevende activiteiten te verplaatsen naar andere locaties", zei CEO Bart Aangenendt donderdag. De topman wees verder op een goed gevuld orderboek. Toch deed Hydratec vanwege alle onzekerheden geen concrete uitspraken over 2023. Het aandeel Hydratec Industries sloot donderdag op 77,50 euro. Bron: ABM Financial News

