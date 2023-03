Beursblik: hogere omzet Corbion verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in 2022 naar verwachting een hogere omzet en een hoger resultaat behaald. Dit is de verwachting van analisten van analisten geraadpleegd door ABM Financial News. De Britse bank Barclays rekent op een omzet van 1,44 miljard euro tegen 1,07 miljard euro in 2021. Voor de aangepaste EBITDA gaat de bank uit van 183 miljoen tegen 136 miljoen euro en voor de aangepaste winst per aandeel van 1,38 euro tegen 1,01 euro in 2021. Deze ramingen dateren van januari, na de beleggersdag van Corbion op 1 december. De doelstelling voor de jaren 2023 tot en met 2025 gaven toen aanleiding voor een verhoging van de taxaties. Van 2023 tot en met 2025 mikt Corbion op een autonome omzetgroei van de kernactiviteiten met 5 tot 8 procent per jaar. De aangepaste EBITDA moet met 15 tot 20 procent per jaar groeien naar 250 miljoen euro voor de kernactiviteiten in 2025. Degroof Petercam rekent op een jaaromzet van 1,44 miljard euro in 2022 en op een aangepaste winst per aandeel van 1,52 euro. De aangepast EBITDA zou volgens Degroof oplopen van 136 miljoen naar 186 miljoen euro, een paar miljoen euro meer dan de raming van Barclays. Voor 2022 rekent Corbion zelf op een autonome omzetgroei van 20 tot 25 procent bij de kernactiviteiten en de aangepaste EBITDA-marge komt vermoedelijk uit aan de onderkant van de bandbreedte van 12 tot 15 procent. Barclays heeft het advies voor het aandeel Corbion op Overwogen staan met een koersdoel van 40,00 euro. Degroof Petercam heeft een koopadvies op Corbion met een koersdoel op 41,00 euro. De producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën publiceert de resultaten over 2022 vrijdag voorbeurs.? Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.