Unibail-Rodamco zet winkelcentrum in San Diego te koop - media

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield zet een winkelcentrum in het Amerikaanse San Diego in de etalage en is met een adviseur op zoek naar kopers. Dit schreef het Amerikaanse persbureau Bloomberg woensdagavond op basis van bronnen. Het is niet duidelijk wat de vraagprijs moet gaan worden voor deze Westfield Mission Valley, een volgende transactie die de vastgoedonderneming minder afhankelijk moet maken van de Amerikaanse markt. Unibail-Rodamco-Westfield heeft begin dit jaar de verkoop van de winkelcentra Westfield Trumbull en South Shore voor 196 miljoen dollar afgerond. Daarmee had Unibail toen voor 1,3 miljard dollar aan Amerikaans vastgoed verkocht. Bron: ABM Financial News

