Beursblik: Berenberg zet koopadvies op Majorel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg is gestart met het volgen van het aandeel Majorel met een koopadvies en een koersdoel van 34,00 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapoort van de bank. Berenberg denkt dat de uitbater van callcenters in staat is om het gat van 40 procent met de waardering voor de concurrenten te kunnen dichten, omdat Majorel volgens de bank een bovengemiddelde winstgroei laat zien, de doelstellingen voortdurend haalt en steeds transparanter wordt. Volgens Berenberg heeft Majorel een aantrekkelijke strategie op het gebied van overnames en groei. De bank wees daarbij op de inlijving voor 65 miljoen euro van het Chinese Arvato, dat daarmee nu 6 procent van de groepsomzet uit China genereert. De kaspositie zou Majorel volgens Berenberg in staat moeten stellen de leidende rol in de marktconsolidatie voort te zetten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.