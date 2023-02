PostNL schrapt honderden banen en stelt tweede tranche aandeleninkoop uit

(ABM FN-Dow Jones) PostNL is van plan om honderden banen te schrappen als onderdeel van een reorganisatieplan. Dit maakte het postbedrijf maandag bekend.

In totaal wil PostNL 200 tot 300 voltijdbanen schrappen om indirecte kosten te besparen, vooral bij Pakketten. Hiervoor neemt het postbedrijf een voorziening van 20 miljoen euro in 2023.

De maatregelen moeten extra jaarlijkse kostenbesparingen opleveren van circa 25 miljoen euro in 2024 en vanaf 2025 jaarlijks circa 30 miljoen euro. Tegelijk doet PostNL ook een extra kapitaalinvestering van 10 miljoen euro in innovatie en kwaliteit "om de klantwaarde" te verbeteren.

Ook werd maandag aangekondigd dat de tweede tranche van het inkoopprogramma van eigen aandelen, dat in de loop van dit jaar zou worden uitgevoerd, wordt uitgesteld tot de bedrijfsresultaten verder herstellen.

Verder wordt het dividend fors verlaagd. Over 2022 wil PostNL een dividend uitkeren van 0,16 euro per aandeel tegen 0,42 euro per aandeel over 2021. Er werd in augustus al een interim-dividend uitgekeerd van 0,14 euro.

"De uitdagende omstandigheden houden naar verwachting aan in 2023. Het is daarom cruciaal dat we blijven investeren in het versterken van ons fundament en het verstevigen van onze positie in een dynamische en zeer competitieve mark", aldus CEO Herna Verhagen.

"Onze proactieve aanpak zorgt voor een goede uitgangspositie voor PostNL om het groeitraject in e-commerce te kunnen hervatten, waarbij we een solide resultaat bij Mail in Nederland kunnen handhaven. De eerdere en vandaag gepresenteerde maatregelen zullen zich na 2023 vertalen in een beter resultaat dat verder wordt ondersteund wanneer het economische klimaat begint te verbeteren", stelde de CEO.

Voor 2023 wordt een EBIT-resultaat verwacht van 70 tot 100 miljoen euro, een vrije kasstroom van 40 tot 70 miljoen euro en een genormaliseerd totaalresultaat van 10 tot 40 miljoen euro. Dit was in 2022 respectievelijk 84 miljoen, 40 miljoen en 90 miljoen euro.

De volumes zullen licht dalen, waarbij ook rekening wordt gehouden met een klein verlies aan marktaandeel. De autonome kosten zullen verder toenemen en worden niet volledig gecompenseerd door de prijsaanpassingen, aldus PostNL.

In 2024 wordt een margeverbetering van ongeveer 200 basispunten verwacht door PostNL, ondersteund door de aangekondigde kostenbesparingen. De margeverbetering gaat wel uit van een opwaartse trend in e-commerce. Het dividend moet "grotendeels" meebewegen met het operationele resultaat.

Kwartaalcijfers

PostNL sprak over het vierde kwartaal van een solide resultaat in het piekseizoen, ondanks dat de binnenlandse volumes bij Pakketten met 3,8 procent terugliepen, zonder het eenmalige effect van de coronacrisis. Op gerapporteerde basis daalden de volumes met 5,4 procent. De volumes bij briefpost in Nederland liepen met 8,1 procent terug. De consensus hield rekening met een daling van de volumes bij Pakketten met 1,5 procent en bij briefpost met 9,0 procent.

In het vierde kwartaal kwam de omzet uit op 883 miljoen euro, circa 6 procent minder dan de 936 miljoen euro een jaar eerder en ook minder dan de 904 miljoen euro waar de consensus op rekende.

Het genormaliseerde EBIT-resultaat kwam uit op 60 miljoen euro, een forse daling ten opzichte van de 93 miljoen euro een jaar eerder. De consensus hield rekening met een iets stevigere daling tot 57 miljoen euro.

De vrije kasstroom steeg evenwel van 65 naar 79 miljoen euro, meer dan de 70 miljoen euro waarop de consensus mikte. Wel merkte PostNL op dat de cijfers worden beïnvloed door een eenmalig boekhoudkundig effect op de verwerking van pensioenen als gevolg van de pensioenovereenkomst van december vorig jaar. Dit zorgt voor een positieve impact van 13 miljoen euro.

Onder de streep restte een genormaliseerd totaalresultaat van 41 miljoen euro. Dit was in het vierde kwartaal van 2021 nog 89 miljoen euro.

