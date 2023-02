Beursblik: meer EBITA voor IMCD verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in 2022 een hogere EBITA behaald, conform de outlook van het bedrijf, zo verwachten analisten. De operationele EBITA kwam vermoedelijk rond de 540 tot 553 miljoen euro uit, aldus de analisten die naar verschillende consensuscijfers wijzen. Na negen maanden stond de teller al op bijna 444 miljoen euro, op een omzet van 3,5 miljard euro. Jefferies vindt de consensus aan de magere kant en rekent op een EBITA van 580 miljoen euro. In 2021 boekte IMCD een operationele EBITA van 374 miljoen euro op een omzet van 3,4 miljard euro. Analisten rekenen er niet op dat IMCD bij de jaarcijfers vrijdag een concrete outlook voor 2023 zal afgeven. Donderdagmiddag noteert het aandeel IMCD op 147,25 euro. Bron: ABM Financial News

