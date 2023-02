Meer omzet en winst voor Alibaba Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst geboekt. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Chinese e-commercebedrijf. CEO Daniel Zhang sprak van solide resultaten, "ondanks een zwakkere vraag en verstoringen in de aanvoer en de logistiek als gevolg van veranderingen in de coronamaatregelen". CFO Toby Xu vulde aan dat meer efficiency en kostenverlagingen "een robuuste winstgroei" opleverden. Dat was ook terug te zien in een "gezonde kasstroom", aldus de financieel topman. Alibaba zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 2 procent op jaarbasis stijgen tot 248 miljard yuan, omgerekend ongeveer 36 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op bijna 46 miljard Chinese yuan, of 6,8 miljard dollar. Daarmee steeg de winst met 138 procent op jaarbasis, vooral dankzij lagere afschrijvingen. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 2,41 yuan, of 0,35 dollar per aandeel. Dat betekende een stijging op jaarbasis van 14 procent. Alibaba kocht afgelopen kwartaal voor 3,3 miljard dollar eigen aandelen in. Het aandeel Alibaba lijkt donderdag 5,8 procent hoger te openen in New York. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.