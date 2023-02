Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 124,00 naar 130,00 euro na de sterke jaarcijfers van het databedrijf, met behoud van het koopadvies. De cijfers bevatten volgens UBS diverse positieve elementen, zoals de winst per aandeel in 2022, die 3 procent hoger uitviel dan verwacht, en de sterke outlook voor de autonome groei in 2023. Ook de aandeleninkoop ter waarde van 1 miljard euro is positief, evenals de positieve verwachtingen voor de EBIT-marges en de financieringskosten in 2023. Opvallend is dat de drie onderdelen waar UBS sterke groei van verwacht, inderdaad zeer sterk presteerden: CCH Axcess groeide autonoom met een dubbelcijferig percentage, UpToDate met iets minder dan tien procent, met omzetgroei buiten de Verenigde Staten, en CCH Tagetik groeide met 19 procent. Daarnaast deden onderdelen waar UBS minder optimistisch over was, het toch goed, met een groei van 6 procent voor Digital Legal Information bijvoorbeeld. Het lijkt erop dat Wolters Kluwer voor 2023 uitgaat van een jaar met opnieuw 6 procent autonome groei, voor het derde jaar op rij. Dat kan betekenen dat analisten hun consensusverwachting voor de autonome groei op de middellange termijn van 4 tot 5 procent opwaarts gaan bijstellen, denkt UBS. Het aandeel Wolters Kluwer daalt donderdag fractioneel naar 109,95 euro. Bron: ABM Financial News

