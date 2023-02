Beursblik: Morgan Stanley overtuigd van groeikansen Universal Music Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De markt is te voorzichtig gestemd over de omzetgroei van Universal Music Group in de komende twee jaar en ook ten aanzien van de marge is ze wat te terughoudend. Dit vinden analisten van Morgan Stanley, die echter ook waarschuwen dat door de huidige waardering het muziekbedrijf vermoedelijk weinig krediet van beleggers krijgt als het met teleurstellende berichtgeving komt. De onderneming zal de consensusverwachtingen moeten overtreffen, denkt de bank, wil het aandeel naar hogere niveaus stijgen. Morgan Stanley rekent voor 2023 op een autonome omzetgroei bij Universal Music van 14 procent, wat in 2024 stijgt naar 18 procent. De analistenconsensus rekent voor beide jaren op 11 procent groei. Voor het vierde kwartaal van 2022 mikt de Amerikaanse zakenbank op een groei van 10 procent, "maar een stevige meevaller is mogelijk", voegden de analisten toe. Voor 2023 en 2024 rekent Morgan Stanley verder op 115 basispunten aan margestijging per jaar. De consensus houdt het bij 70 basispunten. Ook ten aanzien van de kasstroom vindt Morgan Stanley andere analisten te voorzichtig. Een punt van zorg noemt de zakenbank het gebrek aan progressie in de onderhandelingen met TikTok over een nieuw distributiemodel. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op Universal Music Group met een koersdoel van 36,00 euro. Het aandeel Universal Music Group sloot dinsdag op 22,27 euro. Bron: ABM Financial News

