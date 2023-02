Berenberg verlaagt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Alfen verlaagd van 125,00 naar 105,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analist Axel Stasse heeft Alfen afgelopen week solide jaarresultaten gepresenteerd, die in lijn met de consensus waren op het gebied van winstgevendheid en omzet. Wel maken beleggers zich zorgen over de omzetgroei en margeontwikkeling in de eerste helft van 2023 en daarna, waardoor het aandeel onderuit ging, zo stelde Stasse. Hoewel de productmix zal verslechteren op middellange termijn, denkt Stasse dat de beleggersdag in mei wat inzicht kan geven in het winstgevende groeitraject van Alfen. Volgens de analist kan Alfen dan ook een outlook afgegeven voor de winst op middellange termijn. "Dit moet beleggers geruststellen." Berenberg paste de omzetraming voor dit jaar aan naar 545 miljoen euro en komt zo aan de onderkant van de door Alfen afgegeven omzetoutlook van 540 tot 600 miljoen euro uit. De bank verwacht dat de marges in de periode 2023 tot en met 2025 kunnen groeien met 20 tot 100 basispunten. Het aandeel Alfen sloot vrijdag 4,3 procent lager op 77,16 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.