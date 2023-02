Zuid-Afrikaanse tak IMCD neemt CPS Chemical Oil-Tech over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD South Africa heeft een akkoord bereikt om 100 procent van de aandelen van CPS Chemical Oil-Tech over te nemen. Dit meldde IMCD donderdagavond zonder financiële details bekend te maken. CPS Oil-Tech is een distributeur van grondstoffen voor de sectoren aardolie, additieven, vetproductie en andere industriesectoren. Het bedrijf, met 8 werknemers, had in boekjaar 2021/2022 een omzet van omgerekend 12 miljoen euro. De transactie is onderhevig aan goedkeuring van toezichthouders. De afronding vindt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 plaats. Bron: ABM Financial News

