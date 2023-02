Beursblik: Air France-KLM boekt hogere omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft het afgelopen kwartaal waarschijnlijk een lager operationeel resultaat geboekt ondanks een hogere omzet. Dit blijkt uit een consensusverwachting van analisten die werd samengesteld door de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Voor het vierde kwartaal wordt gerekend op een operationeel resultaat van gemiddeld 110 miljoen euro, in vergelijking met 178 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteert naar verwachting een nettoverlies van 78 miljoen euro, waar een jaar eerder nog een verlies van 127 miljoen euro werd opgetekend. De omzet is naar verwachting wel gestegen, van 4,8 miljard euro naar 6,8 miljard euro. De ramingen lopen overigens wel fors uiteen, met schattingen voor de omzet die oplopen van 5,8 tot 7,2 miljard euro. Outlook De luchtvaartmaatschappij zei zelf tijdens de presentatie van de resultaten over het derde kwartaal eind oktober te rekenen op een operationele winst voor heel 2022 van meer dan 900 miljoen euro. Het analistencorps mikt op een positief operationeel resultaat van bijna 1,2 miljard euro, tegenover een verlies van 1,6 miljard euro in 2021. De nettowinst wordt geraamd op 172 miljoen euro. In 2021 leed Air France-KLM nog een verlies van 3,3 miljard euro. De jaaromzet wordt geraamd op 26,1 miljard euro, tegen 14,3 miljard euro in 2021. Analisten zijn over het algemeen positief gestemd over het aandeel Air France-KLM. UBS sprak half januari van een aantrekkelijke waardering. "We denken dat het aandeel een aantrekkelijk instapmoment biedt na de koersdaling van circa 37 procent in 2022." UBS verhoogde het advies toen van Neutraal naar Kopen, rekening houdend met een herstel van zakenreizen, meer vliegverkeer vanuit Azië en een daling van de brandstofprijzen. Deutsche Bank hanteert een Houden advies. Analisten van de Duitse bank zagen Europese luchtvaartmaatschappijen gemiddeld met 20 procent in waarde stijgen sinds halverwege december vorig jaar. Beleggers verwachten dat 2023 een veel beter jaar zal worden dan eerder werd aangenomen, aldus de analisten. Het aandeel Air France-KLM noteerde donderdag 1,7 procent hoger op 1,67 euro. Bron: ABM Financial News

