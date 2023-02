Marge van BAM flink in de lift, 15 cent dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft in 2022 de eigen margedoelstelling ruim gehaald. Dit bleek donderdag uit de jaarcijfers van de bouwer. De bouwer realiseerde het afgelopen jaar een gecorrigeerde EBITDA- marge van 4,5 procent, exclusief het positieve transactieresultaat van de verkoop van de Duitse infrastructuurtak Wayss & Freytag. Een jaar eerder bedroeg de marge nog 3,8 procent. ING voorzag een marge voor 2022 van 4,25 procent, terwijl BAM zelf een verwachting had afgegeven van minimaal 4,0 procent. "BAM kende in 2022 een goed jaar", zei CEO Ruud Joosten in een toelichting. De aangepaste EBITDA kwam in 2022 uit op 350,2 miljoen euro, ten opzichte van 278,4 miljoen euro een jaar eerder. Het resultaat stelt BAM in staat om een dividend voor te stellen over 2022 van 0,15 euro. Analist Tijs Hollestelle van ING rekende vooraf op 0,12 euro, terwijl de consensus wat positiever was. Het afgelopen jaar daalde de omzet van BAM wel, van 7,3 miljard naar 6,6 miljard euro, vanwege desinvesteringen in België en Duitsland. De bouwer benadrukte in een toelichting dat het goed gepositioneerd is om te profiteren van sterke marktposities en structurele groeimogelijkheden. "Ondanks de tegenwind door de onzekere macro-economische en geopolitieke situatie blijft de groep op koers bij de uitvoering van de strategie en streeft [BAM] naar een prestatie richting de strategische doelstellingen voor 2023." Het orderboek bedroeg eind 2022 10,0 miljard euro, ten opzichte van 13,2 miljard euro eind 2021. De daling is het gevolg van desinvesteringen. De kapitaalratio verbeterde daarnaast conform verwachting van ING naar 21,2 procent, ten opzichte van 14,5 procent eind 2021. Bron: ABM Financial News

