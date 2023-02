Beursblik: sterk jaareinde Ahold Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft een sterk jaareinde achter de rug. Dit concludeerde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam woensdag. "Uitstekende resultaten in het vierde kwartaal", aldus de analist. Vooral over de beter dan verwachte onderliggende winst en marge was de analist te spreken. Maar ook de gerealiseerde kasstroom noemde hij "indrukwekkend". Ahold Delhaize zei woensdag voor 2023 op een vlakke winst per aandeel te rekenen. Daarbij merkte De Boer wel op dat dit vanaf een hoger winstniveau in 2022 is dan voorzien. Kortom, De Boer zal zijn winsttaxatie met 6 procent verhogen. De consensus zal circa 4 procent stijgen, denkt hij. Degroof Petercam handhaafde het Houden advies op Ahold met een koersdoel van 32,00 euro. Het aandeel stijgt woensdag 5,9 procent naar 29,11 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.