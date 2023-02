Baupost groter in Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Baupost, een hedgefonds van de Amerikaanse miljardair Seth Klarman, heeft zijn belang in Just Eat Takeaway.com verder vergroot tot 9,03 procent. Dit bleek uit documenten die werden ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC. Een jaar eerder meldde Baupost via Klarman nog een belang van 6,6 procent in de Amsterdamse maaltijdbezorger, zo bleek uit een eerdere melding bij de SEC. Daarmee heeft Klarman inmiddels een groter belang dan CEO Jitse Groen. Volgens recente documenten van de SEC had Groen eind vorig jaar nog een belang van 7,1 procent in het bedrijf. Volgens de website van Just Eat Takeaway houdt Groen overigens sinds 15 juni 2021 een belang van 7,24 procent in de maaltijdbezorger. En diezelfde website geeft voor Klarman een belang van 5,13 procent sinds oktober 2021. Bron: ABM Financial News

