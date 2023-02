Beursblik: OCI last van lagere stikstofprijzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI zal last ondervinden van de lagere stikstofprijzen. Dit denken analisten in aanloop naar cijfers van de kunstmestfabrikant op dinsdag. "De stikstofprijzen moeten nog een bodem bereiken en dat drukt de verwachtingen voor OCI in 2023", aldus analist Adrien Tamagno van Berenberg. Volgens de analist hebben de stikstofprijzen de neiging snel te stijgen, maar ook weer snel te dalen. Dit zal volgens Tamagno ook het beeld zijn voor het afgelopen vierde kwartaal en begin januari, toen de prijzen op de laagste niveaus sinds juni 2021 stonden. Berenberg denkt dat de prijzen onder druk blijven, voordat Amerikaanse en Europese kopers eind februari weer terugkeren naar de markt. Dit kan in het tweede kwartaal leiden tot een prijspiek. Voor heel 2022 verwacht ING een aangepaste EBITDA van 4,0 miljard dollar, hetgeen dit jaar kan dalen tot 2,6 miljard dollar. "Stikstofmeststoffen zitten al sinds het derde kwartaal van 2022 in een neerwaartse trend", aldus analisten van ING, doordat Amerikaanse kopers een hand op de knip houden en de gasprijzen in Europa teruglopen. Ook Berenberg rekent voor 2022 op een EBITDA van 4,0 miljard dollar, maar is voor 2023 een stuk positiever dan ING met een prognose van 3,2 miljard dollar. Desondanks liggen de prijzen nog steeds circa 100 procent boven de gemiddelde prijzen in de periode 2017 tot en met 2020. “Daardoor blijven de verwachtingen op korte termijn gunstig", aldus ING. Bron: ABM Financial News

