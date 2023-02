ING verhoogt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 75,00 naar 85,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Marc Hesselink verhoogde het koersdoel in aanloop naar de kwartaalcijfers op 22 februari. Hij geeft daarbij aan "aardig positief" gestemd te zijn. "We denken dat de resultaten boven het middenpunt van de outlook zullen uitkomen." Hesselink verhoogde zijn taxaties maandag. De analist gaat nu uit van een "matige" neerwaartse cyclus voor 2023, met een herstel aan het einde van dit jaar. Daarbij kan Besi zelfs positief verrassen, denkt de analist, als het een groot aantal contracten voor nieuwe mobiele applicaties weet binnen te halen. Hesselink denkt dat Besi goed uit die neerwaartse cyclus komt, mede ook dankzij het succes van hybrid bonding, dat hij typeert als een mogelijke 'gamechanger' voor de halfgeleiderspecialist uit Duiven. Bron: ABM Financial News

