Berenberg verhoogt koersdoel Aegon

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Aegon verhoogd van 6,20 euro naar 6,60 euro bij handhaving van het koopadvies. De zakenbank berekende na de cijferrapportage van Aegon op donderdag, dat de verzekeraar tot midden 2024 circa 2,4 miljard euro aan beleggers gaat uitkeren. Dit bedrag is samengesteld uit een nieuw aangekondigd aandeleninkoopprogramma ter waarde van 200 miljoen euro, hetgeen loopt tot 30 juni, een uitkering van 1,5 miljard euro wanneer de verkoop van Aegon Nederland aan ASR in de tweede helft van 2022 is afgerond, en dividenduitkeringen over 2022 en 2023 ter waarde van in totaal 720 miljoen euro. De uitkeringen vertegenwoordigen circa 22 procent van de huidige beurswaarde van Aegon, en bieden een "zeer aantrekkelijk rendement in contanten" voor aandeelhouders tot half 2024, vindt Berenberg. In de periode daarna rekent de zakenbank op stijgende dividenden dankzij een oplopende kasstroom, gelet op onder meer de door Aegon bij de cijfers afgegeven outlook. Donderdag koerste Aegon na het overleggen van cijfers 5,1 procent hoger naar 5,25 euro. Bron: ABM Financial News

