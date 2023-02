Beursblik: volumedruk Unilever valt mee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) De volumekrimp bij Unilever in 2022 viel mee. Dit concludeerden analisten van Citi Research donderdag. Maar per saldo waren de jaarresultaten die Unilever presenteerde niet heel erg verrassend, met prijsverhogingen die voor de groei zorgden. Ook de outlook verraste Citi niet. Meer investeringen in de business zullen wat druk op de marge opleveren, voorzien de analisten. En om die reden zullen analisten hun margetaxaties wellicht wat verlagen. Maar daar staan wat betere groeivooruitzichten tegenover. De bank wacht nu op het verhaal van de nieuwe CEO, die later dit jaar aantreedt. Het aandeel Unilever stijg donderdag 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.