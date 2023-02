Flow Traders overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het vierde kwartaal van 2022 de handelsinkomsten onverwachts zien stijgen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de flitshandelaar. Flow Traders zag de handelsinkomsten afgelopen kwartaal uitkomen op 113,9 miljoen euro, hetgeen 2 procent meer is dan de 112,2 miljoen euro een kwartaal eerder. De consensus hield rekening op een terugval tot 96,1 miljoen euro. "Verhoogde niveaus van marktactiviteit zorgden voor sterke handelsprestaties in het vierde kwartaal, waarbij alle regio's een betekenisvolle bijdrage leverden", aldus CTO Folkert Joling in een toelichting. In het vierde kwartaal van 2022 kwam de genormaliseerde nettowinst uit op 33,6 miljoen euro, hetgeen een daling van 3 procent betekende ten opzichte van de winst een kwartaal eerder. De genormaliseerde EBITDA kwam in het vierde kwartaal uit op 48,2 miljoen euro tegen 48,8 miljoen euro in het derde kwartaal. De consensus mikte hier op 33 miljoen euro. De operationele kosten bedroegen net geen 66 miljoen euro tegen ruim 63 miljoen euro in het derde kwartaal. Het investeringsfonds van het bedrijf deed afgelopen jaar 23 investeringen voor 25,3 miljoen euro. Dit betekende slechts kleine aanpassingen aan de portefeuille in het vierde kwartaal. Van het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 40 miljoen euro, is inmiddels 24,7 miljoen euro ingekocht. Flow Traders wil een slotdividend uitkeren van 0,80 euro per aandeel. Daarmee komt het totale dividend over 2022 uit op 1,50 euro per aandeel. Outlook Hoewel Flow Traders nieuw talent wil blijven binnenhalen, verwacht de flitshandelaar dat het aantal FTE's stabiel zal blijven in 2023, wat de efficiëntie goed zal doen. De vaste operationele kosten zullen in 2023 tussen de 175 en 185 miljoen euro moeten uitkomen tegen 161,6 miljoen euro in 2022. Bron: ABM Financial News

