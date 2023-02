Williams: Fed-rente naar 5,25 procent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve moet de rente verhogen naar 5 tot 5,25 procent. Dit vindt voorzitter John Williams van de New York Fed in gesprek met zakenkrant The Wall Street Journal. Dit zou volgens de centraal bankier een "redelijk niveau" zijn. Daaraan voegde hij toe dat de rente vermoedelijk een aantal jaren op een 'restrictief' niveau moet worden aangehouden om zeker te zijn dat de inflatie daalt naar het niveau van voor de coronacrisis. Williams opteert voor de rentevergadering in maart op een verhoging van de rente met 25 basispunten. Op dit moment staat de rente op 4,50 tot 4,75 procent. Bron: ABM Financial News

