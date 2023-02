Beursblik: Degroof Petercam zet NSI op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het advies voor NSI verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 27,00 naar 30,00 euro ging. Analist Vincent Koppmair gaat voor NSI nu uit van het ergste scenario, waarin het vastgoedbedrijf vanaf 2025 belasting moet betalen. NSI valt nu nog onder het FBI-regime, waardoor er geen belasting afgedragen hoeft te worden, maar de Nederlandse overheid heeft plannen om dit regime op te schorten. Door de voorziene belastingen, zal de winstgevendheid van NSI onder druk komen en zal het dividend terugvallen naar 1,80 euro per aandeel tot 2026. Daarna kan het dividend weer terug naar de oude niveaus van 2,16 euro per aandeel, denkt Koppmair. Naast een indexering van 5,5 procent in 2023, iets minder dan de 6 procent die NSI voorziet, verwacht Degroof een lagere EPRA-winst per aandeel vanwege de aangekondigde desinvesteringen van 23 miljoen euro en misgelopen huurinkomsten gerelateerd aan de ontwikkeling van Landerpoort. Ook zullen de onderhoudskosten en de kosten voor consultants hoger uitvallen, zo denkt Koppmair. Degroof mikt voor de periode 2023 tot en met 2025 op een EPRA-winst per aandeel van respectievelijk 2,00, 1,90 en 1,66 euro. Ten opzichte van sectorgenoten noteert NSI tegen een korting van 20 tot 30 procent. Ondanks een verlaging van de dividendverwachtingen met 17 procent, zal het dividendrendement voor 2024 vermoedelijk 7,3 procent zijn tegen gemiddeld 6,2 procent bij sectorgenoten. Ondanks alle uitdagingen voor NSI, vindt Degroof de onderwaardering van het aandeel niet terecht. Het aandeel wordt verhandeld tegen een korting van 45 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde, ondanks solide fundamentals en een kwalitatieve vastgoedportefeuille in Nederland. "Zelfs als we uitgaan van het slechtste scenario, is het aandeel ondergewaardeerd." Het aandeel NSI koerste woensdagochtend 1,2 procent hoger op 24,50 euro. Bron: ABM Financial News

