'Cijfers Adyen beter dan gevreesd'

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in de tweede helft van 2022 de resultaten wat lager zien uitvallen dan analisten hadden verwacht, maar de markt vreesde voor nog slechtere cijfers. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag. De omzet viel met 722 miljoen euro volgens de analisten 2 procent lager uit dan waar de consensus op mikte en was 3 procent lager dan Jefferies had voorzien. Ook de EBITDA schoot met 372 miljoen euro tekort en viel 14 procent lager uit dan de consensus. "Investeringen in de toekomst hielden aan, terwijl het personeelsbestand met 53 procent groeide op jaarbasis tot 3.332 werknemers. Jefferies mikte op 2.965 werknemers. "Gezien de resultaten beter zijn dan veel beleggers hadden gevreesd, zal het aandeel vanochtend vermoedelijk overeind blijven", zo denken de analisten. Wel verwacht Jefferies dat de analistenconsensus voor 2023 omlaag moet. Jefferies handhaafde het koopadvies op Adyen met een koersdoel van 2.088,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 1.527,40 euro. Bron: ABM Financial News

