Video: stieren moeten geduld hebben met Aegon en ING

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX test de oude weerstand van 750 punten als nieuwe steun, en bij succes kan de AEX doorstomen naar 770 punten en vervolgens ook 800 punten. Dit zegt technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas voor de camera tegen ABM Financial News. Voor Aegon verwacht Bakker een korte correctie en daarom moeten beleggers wachten "tot bodemstampers" actief worden. Dat moet rond 4,80 tot 4,85 euro gebeuren en dan kan het vizier weer worden gericht op 5 euro en hoger. De grafiek van ING geeft hetzelfde beeld als bij Aegon, volgens Bakker, "met hogere toppen en hogere bodems". En net als bij Aegon moet worden gewacht "op de terugkeer van de bodemstampers, wellicht op 12+". Dan kan volgens de analist weer worden ingestapt voor een ritje naar de 13,50 euro. Kortom, zowel voor de AEX als Aegon en ING, zijn er koopkansen, "maar wacht tot de bulls daadwerkelijk goed in actie komen", adviseert Bakker. Klik hier voor: stieren moeten geduld hebben met Aegon en ING Bron: ABM Financial News

