Kans op aanpassing 'fee cap' NY voor maaltijdbezorgers neemt toe

(ABM FN-Dow Jones) De kans dat de zogeheten fee cap in New York City, een plafond op de prijzen die maaltijdbezorgers aan bedrijven mogen rekenen voor hun diensten, wordt aangepast, is toegenomen. Dit blijkt uit documenten die de gemeenteraad van New York publiceerde.

Van de 51 stemgerechtigden zouden inmiddels 26 voor een aanpassing van de fee cap zijn. Een meerderheid is vereist.

Wanneer de stemming plaatsvindt, is nog onbekend.

Tijdens de coronacrisis, toen eten bestellen enorm populair werd, stelden veel Amerikaanse steden een prijsplafond in. Dit gebeurde vooral in het tweede kwartaal van 2020.

In de meeste steden is dit nu weer aangepast, maar nog niet in New York, waar Just Eat Takeaway met Grubhub een belangrijk deel van zijn omzet realiseert.

New York bepaalde dat maaltijdbezorgers de aangesloten restaurants maximaal een fee van 5 procent mogen rekenen voor aanwezigheid op het platform en voor bijvoorbeeld de afhandeling van de betaling en nog eens 15 procent voor als het restaurant de maaltijd ook laat bezorgen in plaats van dit zelf te doen.

De fee cap kostte Just Eat in de eerste helft van 2022 73 miljoen euro, zo blijkt uit cijfers. Daarbij merkte de maaltijdbezorger op dat als de fee cap wordt aangepast, een deel hiervan weer zal worden geïnvesteerd.

ING denkt dat er inderdaad een grote kans is dat ook New York het prijsplafond zal aanpassen, hoewel de invoering hiervan nog wel even op zich zal laten wachten. Analist Marc Hesselink schat de impact van het plafond op de EBITDA in op 130 miljoen euro. De helft daarvan zal Just Eat volgens hem weer investeren, waardoor de netto impact 65 miljoen euro positief zal zijn.