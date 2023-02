Vlakke start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting zonder grote beweging van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel onveranderd.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een verlies van 1,5 procent op een slotstand van 752,40 punten. Defensieve aandelen waren in trek, terwijl techaandelen juist getroffen werden door flinke winstnemingen, vanwege rentevrees.

Eind vorige week kwam die vrees terug in beeld na een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport, wat suggereert dat de economie goed blijft liggen, ondanks de monetaire verkrapping van de Federal Reserve.

"Enerzijds zou een veerkrachtige arbeidsmarkt de bereidheid en het vermogen van huishoudens om te blijven consumeren kunnen aanjagen en zo de bedrijfswinsten en aandelen op korte termijn ondersteunen", zei BCA Research.

Maar de implicaties op de lange termijn kunnen ernstiger zijn: als een tweede inflatiegolf zou ontstaan, zou de Fed nog krachtiger moeten optreden, wat misschien zou kunnen leiden tot een diepe recessie, waarschuwde BCA Research.

De markt reageerde tevens op de politieke onrust tussen de VS en China nadat Joe Biden opdracht had gegeven een Chinese ballon in het Amerikaanse luchtruim neer te halen. China zei dat de ballon bedoeld was om het weer in de gaten te houden, niet om te spioneren, en dat de ballon uit koers was geraakt.

Op Wall Street sloot techbeurs Nasdaq maandagavond 1,0 procent lager, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index met 0,1 procent slechts nipt terrein prijs gaf.

"Ik denk dat beleggers zich aan het heroriënteren zijn [na de vrijgave van het banenrapport], en daarom zie je dat markten roteren en zich een beetje terugtrekken”, zij analiste Sinead Colton Grant van BNY Mellon.

Vandaag neemt Fed-voorzitter Jerome Powell deel aan een paneldiscussie bij de Economic Club of Washington. De markt zal op scherp staan om eventuele hints met betrekking tot het Amerikaanse monetaire beleid.

De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot daarnaast maandag in New York 1,0 procent hoger op 74,11 dollar. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de future met anderhalf procent verder. Onder meer zorgen over het aanbod van olie door de sluiting van een grote exportterminal na de aardbeving in Turkije, hebben een prijsopdrijvend effect.

De Aziatische aandelenmarkten laten vanochtend een verbeeld zien, maar de hoofdindices noteren binnen een bandbreedte van minder dan een half procent ten opzichte van het slot van maandag.

De Reserve Bank of Australia verhoogde vanochtend voor de vierde keer op rij de rente met 25 basispunten, naar 3,35 procent, na een reeks van vier renteverhogingen met 50 basispunten. De centrale bank gaf vanochtend aan dat nog meer renteverhogingen nodig zijn om de inflatie te bestrijden.

Bedrijfsnieuws

Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor IMCD van 145,50 naar 168,50 euro, bij handhaving van het Houden advies.

ForFarmers UK en 2Agriculture zien af van hun beoogde samenwerking.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 0,6 procent tot 4.111,04 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.891,02 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent lager op 11.887,45 punten.