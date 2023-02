Australië verhoogt rente voor vierde keer met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente met nog eens 25 basispunten verhoogd, naar 3,35 procent. Dit bleek dinsdag uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Het is de vierde keer dat de centrale bank de rente met 25 basispunten verhoogt, nadat het eerder een reeks van vier renteverhogingen van elk 50 basispunten had ingezet. De bank verwachtte dinsdag dat nog meer renteverhoging nodig zijn om de inflatie te bestrijden. De bank gaf dit keer aan dat de inflatie wereldwijd hoog blijft, maar dat als gevolg van dalende energieprijzen, minder verstoringen in de aanvoerlijnen en door renteverhogingen de trend normaliseert. Dinsdag benadrukte het beleidsorgaan dat het zich er van bewust is dat het beleid tijd nodig heeft om effect te sorteren, iets dat zich in de hypotheekrente nu al wel aftekent. In december kwam de inflatie van Australië uit op 7,8 procent, het hoogste peil sinds 1990. Onderliggend liepen de prijzen over de laatste maand van 2022 met 6,9 procent op en dat was hoger dan voorzien, niet alleen door mondiale factoren, maar ook door een sterke binnenlandse vraag. De RBA denkt dat het nog enige tijd duurt voordat de inflatie weer binnen de gewenste 2 tot 3 procent terechtkomt, terwijl de outlook voor de mondiale economie gematigd blijft. De verwachting voor dit jaar is dat de inflatie daalt naar 4,75 procent en naar circa 3,00 procent halverwege 2025. In 2022 groeide de economie van Australië sterk, aldus het monetaire beleidsorgaan dinsdag. Voor 2023 en volgend jaar wordt een groeivertraging verwacht naar 1,5 procent. De arbeidsmarkt blijft krap met een stabiele werkloosheid rond 3,5 procent, een percentage dat na 1974 niet meer is geregistreerd. Voor het einde van dit jaar wordt een stijging verwacht naar 3,75 procent en voor eind 2024 van 4,5 procent, terwijl de lonen mee zullen stijgen, na de relatief lage niveaus in de afgelopen jaren, aldus de bank. De RBA zei dinsdag de loonontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden. De Australische dollar steeg dinsdag 0,7 procent naar 0,6927 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

