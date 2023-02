Vopak verwerft concessie in Antwerpse haven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft een concessie in het Antwerpse havengebied overgenomen van grondstoffenhandelaar Gunvor Group. Dit meldde het Nederlandse tankopslagbedrijf maandagmiddag. Vopak zal het gebied, circa 105 hectare groot, samen met de Haven van Antwerpen-Brugge op duurzame wijze herontwikkelen "ter ondersteuning van hernieuwbare energie". De financiële details van de transactie en kosten van de herontwikkeling van het terrein werden niet vermeld. Bron: ABM Financial News

