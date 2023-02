Tyson onderuit na misser Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Tyson Foods stond maandag ruim 6 procent lager in de elektronische handel voorbeurs op Wall Street, nadat de Amerikaanse vleesproducent de winstverwachtingen niet wist te halen in het afgelopen kwartaal. "We hadden wat uitdagingen in het eerste kwartaal", stelde CEO Donnie King. Het bedrijf heeft een gebroken boekjaar. "De marktdynamiek en enige operationele inefficiënties raakten onze winstgevendheid." Tyson Foods verwacht dat in de tweede helft van het gebroken boekjaar de resultaten zullen verbeteren. De nettowinst van 316 miljoen dollar, of 0,88 dollar per aandeel, was veel lager dan de 1,12 miljard dollar of 3,07 dollar per aandeel een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel van 0,85 dollar lag ruim onder de 1,31 dollar in de consensusverwachting van analisten. De omzet steeg wel, van 12,9 tot 13,3 miljard dollar. Dit was ook iets minder dan de marktverwachting van 13,5 miljard dollar. Tyson rekent nu op een omzet van 55 miljard tot 57 miljard dollar voor het hele boekjaar. Daarmee is de doelstelling nog wel boven de marktconsensus, die op 55,2 miljard dollar ligt. Bron: ABM Financial News

