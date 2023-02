'Lager koersdoel voor voorzichtig ING' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vorige week bij de kwartaalcijfers een voorzichtige toon aangeslagen over de verwachte toename van de rentebaten en de kostenstijgingen in 2023. Daarom verlaagt Kepler Cheuvreux het koersdoel voor de bank van 17,40 naar 16,50 euro en verdwijnt ING van de favorietenlijst. Dat plekje wordt ingenomen door het Belgische KBC. De analisten rekenen nu op een kostengroei van 8,3 procent in 2023 en zijn voorzichtiger over de rentebaten in 2024, zodat de winstverwachting van Kepler voor volgend jaar met 9 procent omlaag moet. De rentemarge op spaargeld zal in de nieuwe ramingen in het tweede kwartaal pieken op 107 basispunten en dan weer gaan dalen. Wel verwacht Kepler een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2 miljard euro in mei. Daarmee zou vrijwel de gehele winst aan aandeelhouders worden teruggegeven dit jaar. Kepler handhaafde wel het koopadvies op ING. Bron: ABM Financial News

