'CEO AkzoNobel bezorgd over veerkracht toeleveranciers'

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe AkzoNobel-topman Grégoire Poux-Guillaume is bezorgd over de veerkracht van Europese toeleveranciers van het coatingsbedrijf. Dit bleek vrijdag uit een interview van Het Financieele Dagblad.

Poux-Guillaume wees erop dat leveranciers uit Europa hun hoge energiekosten doorberekenen, terwijl Chinese partijen dat probleem volgens hem niet hebben.

"Het risico voor ons is dat onze Europese leveranciers zeggen: dit gevecht houd ik niet vol, we stoppen. Als AkzoNobel word je dan nog afhankelijker van China", aldus de nieuwe topman.

"Om het evenwicht te behouden, steunen we onze Europese leveranciers waar we kunnen, maar het is zoeken naar een balans. We moeten wel concurrerend blijven ten opzichte van onze Amerikaanse rivalen. Daarnaast kampen we met de hoge inflatie. In de VS heb je natuurlijk de Inflation Reduction Act, die het land aantrekkelijker maakt voor bedrijven", aldus de CEO vrijdag in het FD.

"Wat betreft China, daar produceren we vooral voor de interne markt. Verf laat zich immers niet gemakkelijk verschepen. In geval van sancties kunnen we de Chinese tak loskoppelen, zoals we dat nu ook in Rusland hebben gedaan. Daar wordt nog steeds decoratieve verf gemaakt voor de interne markt."

Hoewel de topman er nog maar pas zit, heeft hij al wel een idee waar AkzoNobel beter kan. "Ik had verwacht dat het bedrijf industrieel gezien volwassener zou zijn. Het is zeer commercieel en innovatief, en erg gericht op de klant, maar de operationele kant is te complex."

Tot zo'n drie jaar geleden gebruikte AkzoNobel 18.000 verschillende grondstoffen voor zijn verven en coatings. Nu zijn dat er 12.000. "Maar we willen terug naar 6.000. We hebben ook te veel varianten aan verf, dat moeten we harmoniseren", zei Poux-Guillaume tegen het FD.