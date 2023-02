Tegenvallende outlook Qualcomm Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Qualcomm heeft het afgelopen kwartaal lagere resultaten behaald terwijl de vraag naar smartphones wereldwijd terugliep en de outlook viel tegen ten opzichte van de marktverwachting. Dit bleek donderdag nabeurs uit de publicatie van de kwartaalcijfers van het Amerikaanse halfgeleider- en smarttechnologiebedrijf. "De langetermijntrends die de vraag naar onze gedifferentieerde technologieën en oplossingen die digitale transformatie mogelijk maken aansturen, zijn intact", aldus CEO Cristiano Amon. Volgens onderzoeksfirma Canalys daalden de wereldwijde leveringen voor mobiele telefoons in het vierde kwartaal met 18 procent op jaarbasis vanwege de moeilijke economisch omstandigheden. Qualcomm boekte in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar een nettowinst van 2,2 miljard dollar, op jaarbasis een daling van 34 procent. Per aandeel kwam de winst uit op 1,98 dollar. De aangepaste winst van 2,37 dollar was wel beter dan de 2,36 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Het bedrijf ging zelf voor het eerste kwartaal uit van een aangepaste winst per aandeel van 2,25 tot 2,45 dollar. De omzet daalde op jaarbasis van 10,7 miljard tot 9,46 miljard dollar. Analisten rekenden op 9,56 miljard dollar. Qualcomm had zelf een bandbreedte afgegeven van 9,2 miljard tot 10 miljard dollar. Outlook Qualcomm voorspelt voor het lopende tweede kwartaal een aangepaste winst van 2,05 tot 2,25 dollar per aandeel op een omzet van 8,7 miljard tot 9,5 miljard dollar Analisten rekenden voor het tweede kwartaal op een winst van 2,29 dollar per aandeel op een omzet van 9,56 miljard dollar. Het aandeel Qualcomm daalde donderdag in de elektronische handel nabeurs 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

