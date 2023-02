Lavide geeft update over kort geding

(ABM FN-Dow Jones) Lavide Holding heeft aandeelhouders en beleggers donderdagavond een update gegeven over het kort geding dat ING Bank heeft aangespannen om de registratie van ENL-agent bij clearingbedrijf Euroclear te laten verwijderen.



"Lavide blijft zich inspannen om zo snel mogelijk een nieuwe ENL-agent aan zich te binden en zo het conflict te beëindigen", zei het bedrijf donderdag in een persbericht.



"Het kort geding hindert Lavide inmiddels wel", zei het bedrijf verder, eraan toevoegend dat er gesprekken worden gevoerd "met een potentiële nieuwe (niet statutaire) bestuurder van Lavide, die mogelijk naast Van den Ouden in zal stappen."



De komst van een tweede bestuurder is essentieel voor Lavide, zei het bedrijf, al moet de uitkomst van het kort geding, dat donderdag diende, worden afgewacht. De rechtbank zal op 16 februari uitspraak doen.



Met een tweede bestuurder vergroot Lavide de kans "op een spoedige opening van een bankrekening. Ook zullen er dan betere vooruitzichten zijn op het vinden van een OOB accountant", aldus het bedrijf.



Mocht er geen nieuwe bestuurder instappen, dan is er een Plan B, een listing aanvragen op Euronext Growth, zei Lavide. "Dit alternatief moet nog worden uitgewerkt terwijl er slechts korte tijd resteert."



Lavide waarschuwde beleggers en aandeelhouders donderdagavond dat het voortbestaan van de vennootschap in gevaar is, "indien de vorderingen, zoals geëist in het kort geding, aan ING Bank worden toegekend", aldus het bedrijf, dat wel vertrouwen heeft in een positieve uitkomst.



ING Bank zou dreigen met een dwangsom van 1 miljoen euro plus 100.000 euro per dag, werd eerder al bekend.



Om de tijd financieel door te komen, hebben Lavide en Kennie Capital een betaalregeling getroffen, onder voorwaarden vergelijkbaar met de kredietfaciliteit zoals gepubliceerd op 9 juni 2022.



"De regeling is 50.000 groot euro, de rente is 8 procent en aflossing dient te gebeuren op 31 maart 2023", aldus het bedrijf.



Alle uitstaande facturen en verplichtingen zijn in de afgelopen periode voldaan door Kennie Capital, waarbij ongeveer de helft van de regeling van 50.000 euro reeds benut is.

De aflossingstermijn van de bestaande kredietfaciliteit, 70.000 euro openstaande schuld, is verlengd van 31 december 2022 tot 28 februari 2023.



Verder gaat Lavide door met de voorbereidingen voor de doorstart en heeft het inmiddels 3 nieuwe werkmaatschappijen opgericht. Ook is een effectenrekening geopend.

Bron: ABM Financial News