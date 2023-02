Correctie: Meer winst voor Sligro

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in heel 2022 een hoger resultaat weten te boeken en keert ook weer dividend uit. Dit bleek donderdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van Sligro.

Het operationeel resultaat (EBITDA) steeg van 109 miljoen in 2021 naar 126 miljoen in het afgelopen boekjaar. Onder de streep resteerde een winst van 39 miljoen euro tegen een nettowinst van 20 miljoen in 2021.

Analisten gingen vooraf uit van 49 miljoen euro winst.

De hoge inflatie in 2022 werd door Sligro deels opgevangen met prijsverhogingen en deels met 'efficieny slagen'.

De groothandel bevestigde donderdag de jaaromzet van 2,48 miljard euro, zoals begin januari al was gemeld. Over 2021 bedroeg de omzet 1,9 miljard euro. De autonome omzetgroei kwam afgelopen jaar uit op bijna 31 procent.

De nettoschuld van Sligro daalde op jaarbasis met 17 miljoen euro naar 365 miljoen euro aan het einde van 2022.

Dividend

Over 2022 wil Sligro een dividend uitkeren van 0,55 euro per aandeel. Over 2021 werd het dividend nog gepasseerd.

Outlook

Sligro wil aan het einde van 2023 de omzet voor de voormalige Metro-vestigingen in België weer op 70 procent van het oude niveau zien te krijgen. "Door eenmalige kosten en opstartverliezen verwachten we in 2023 een operationeel verlies (ebitda) van circa 20 miljoen euro bij deze activiteiten. Vanaf 2024 verwachten we operationeel winstgevend te zijn."

Het aandeel Sligro sloot woensdag op 18,06 euro.

Correctie: om outlook 2023 goed weer te geven voor voormalige Metro-vestigingen.