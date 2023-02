AEX licht hoger geopend, Signify wint Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de handel, koerste de AEX 0,5 procent hoger op 748,84 punten. Onder de hoofdfondsen won Signify 1,6 procent. ASMI steeg 1,0 procent tot 310,85 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASMI stevig van 320,00 naar 365,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Adyen schreef 1,4 procent bij. Randstad gaf 0,4 procent prijs. In de AMX won Alfen 2,2 procent en Basic-Fit 2,0 procent. OCI schreef 1,7 procent bij. ABN AMRO gaf 0,6 procent prijs. ABN AMRO is de zoektocht naar een Chief Operations Officer gestart. De bank is ook al op zoek naar een nieuwe CFO, nu Lars Kramer per 30 april vertrekt, terwijl de bank ook een Chief Human Resources Officer zoekt, omdat Gerard Penning ABN eind vorig jaar verliet. Onder de kleinere aandelen schoot Ebusco 6,6 procent omhoog. Union des Groupements d'Achats Publics en France heeft de elektrische bussen van Ebusco opgenomen in het aanbod. Bron: ABM Financial News

