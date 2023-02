Novartis ziet resultaten flink onder druk staan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Novartis

(ABM FN) Novartis heeft in het vierde kwartaal van 2022 de omzet en winst onder druk zien staan, vanwege concurrentie van generieke geneesmiddelen en hogere reorganisatiekosten. Dit maakte de Zwitserse farmareus woensdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal boekte Novartis een nettowinst van 1,47 miljard dollar, tegen 16,3 miljard dollar een jaar eerder. Toen profiteerde het van de verkoop van het belang in Roche. De omzet liep op jaarbasis terug van 13,2 miljard naar 12,7 miljard dollar, vanwege lagere prijzen en de concurrentie van generieke geneesmiddelen. De operationele winst viel terug van 2,6 naar krap 2,0 miljard dollar, door hogere herstructureringskosten. De operationele winst van de kernactiviteiten steeg wel van 3,8 naar 4,0 miljard dollar, nadat Novartis kostenbesparingen doorvoerde. De winst per aandeel Novartis daalde van 0,75 naar 0,69 dollar. Het dividend werd desondanks verhoogd van 3,10 Zwitserse frank per aandeel over 2021 naar 3,20 frank per aandeel over het afgelopen jaar. Vooruitkijkend verwacht Novartis dat de omzet, exclusief Sandoz dat momenteel wordt afgestoten, dit jaar met 1 tot 5 procent zal stijgen. De operationele kernwinst zal vermoedelijk met 5 tot 10 procent groeien. Sandoz moet in de tweede helft van dit jaar worden afgestoten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.