ABN AMRO op zoek naar COO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO is de zoektocht naar een Chief Operations Officer gestart. Dit maakte de bank woensdag bekend. ABN AMRO is ook al op zoek naar een nieuwe CFO, nu Lars Kramer per 30 april vertrekt, terwijl de bank ook een Chief Human Resources Officer zoekt, omdat Gerard Penning de bank eind vorig jaar verliet. De nieuwe CHRO zal overigens geen deel meer uitmaken van de Executive Board van ABN AMRO, zo meldde ABN AMRO woensdag. De COO zit wel in de board en zal leiding geven aan de centrale aansturing van de operationele activiteiten, waaronder de afdeling Detecting Financial Crime. De wijzigingen in de samenstelling van de Executive Board en de taakverdeling daarbinnen zijn door ABN AMRO voorgelegd aan de Raad van Medewerkers voor advies. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.