Nederlandse industrie krimpt nog maar nipt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie is in januari nog altijd gekrompen, maar de krimp nam wel af. Dit bleek woensdag uit cijfers van Nevi en S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie steeg van 48,6 in december naar 49,6 in januari. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. "De Nederlandse industrie ziet de toelevering van onderdelen en materialen eindelijk verbeteren. In januari zijn de levertijden voor het eerst sinds 2019 afgenomen. En voor het eerst sinds juli vorig jaar is de Nederlandse industriële productie licht gegroeid ten opzichte van de voorgaande maand, mede dankzij de verbeterde toelevering van materialen", zei sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO in een toelichting. De nabij toekomst ziet er voor het overgrote deel van de Nederlandse industrie een stuk zonniger uit, oordeelde Swart woensdag. Bron: ABM Financial News

