Oprichters DoorDash verkopen aandelen

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De oprichters van DoorDash zullen de komende periode miljoenen aandelen verkopen. Dit blijkt uit een persbericht van de Amerikaanse maaltijdbezorger. Tony Xu, Andy Fang en Stanley Tang hebben laten weten hun aandelenopties, die in juni 2024 aflopen, zullen uitoefenen om vervolgens te verkopen. Xu verkoopt zo 2,2 miljoen aandelen, Fang 2,0 miljoen en Tang 2,4 miljoen stuks. Omdat het gaat om zogeheten stockopties die worden uitgeoefend, zullen de belangen van de drie oprichters vermoedelijk niet of nauwelijks verwateren. Het aandeel DoorDash sloot maandag op 56,56 dollar en lijkt dinsdag een procent lager van start te gaan. Bron: ABM Financial News

