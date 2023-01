McDonald's profiteert van prijsverhogingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) McDonald's heeft in het vierde kwartaal van 2022 de verwachtingen verslagen. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse hamburgerketen. McDonald's profiteerde van gerichte prijsverhogingen en een vernieuwd menu. In het vierde kwartaal daalde de omzet licht, van net iets meer naar net iets minder dan 6 miljard dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 5,7 miljard dollar. Wisselkoersen hadden een duidelijk negatief effect op de omzet, aldus de keten. De nettowinst steeg op jaarbasis met 16 procent naar 1,9 miljard dollar. Per aandeel verbeterde de winst van 2,18 naar 2,59 dollar, waar de markt rekende op 2,46 dollar. De vergelijkbare winkelverkopen, voor de markt een belangrijke graadmeter, stegen in het vierde kwartaal met 12,6 procent. Hier gingen analisten uit van een groei van 8,8 procent. In alle segmenten was sprake van een dubbelcijferige groei, aldus het bedrijf. De vergelijkbare groei in de Amerikaanse thuismarkt kwam uit op 10,3 procent. In heel 2022 bleef de omzet min of meer gelijk op 23,2 miljard dollar, maar daalde de winst met 18 procent op jaarbasis tot 6,2 miljard dollar. Outlook Chief Executive Chris Kempczinski zei in een toelichting dat het bedrijf zich zal richten op nieuwe restaurantopeningen als onderdeel van zijn strategie om de groei te stimuleren. De topman verwacht wel dat de inflatoire druk in 2023 zal aanhouden. Het aandeel McDonald's daalde in de voorbeurshandel 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

