Minder winst voor GE Healthcare Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) GE Healthcare heeft in het vierde kwartaal minder winst behaald, maar rekent voor 2023 wel op meer winst dan in het voorgaande jaar. Dit bleek maandag uit de eerste cijfers die GE Healthcare als zelfstandig bedrijf publiceerde. De nettowinst daalde met 1,8 procent naar 554 miljoen dollar. En de aangepaste winst per aandeel viel terug van 1,36 naar 1,31 dollar. De omzet steeg daarentegen met 7,6 procent naar bijna 5 miljard dollar. Autonoom was de groei zelfs 13 procent. De kosten stegen echter met meer dan 10 procent, zo bleek maandag. Daardoor daalde de brutomarge van 40,6 naar 39,1 procent. Voor 2023 rekent GE Healthcare op een autonome omzetgroei van 5 tot 7 procent en op een aangepaste winst per aandeel van 3,60 tot 3,75 dollar. Dat was 3,38 dollar in 2022. GE Healthcare splitste zich af van het conglomeraat General Electric, dat zichzelf opsplitst in de bedrijven Healthcare, Aviation en Energy. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.